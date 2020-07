[아시아경제 정동훈 기자] 24일 일본 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 726명이 확인됐다.

이날 오후 8시께 NHK 집계 기준 일본의 코로나19 누적 확진자는 2만9689명으로 늘었다.

일본의 하루 코로나19 확진자는 22일 795명, 23일 981명으로 이틀 연속 최다 기록을 세운 바 있다. 일본은 47개 도도부현 단위로 당일 확진자 수를 발표하기 때문에 이날 최종 확진자 수는 더 늘어날 가능성이 크다.

일본의 코로나19 누적 확진자는 25일께 3만명을 넘어설 것으로 보인다.

