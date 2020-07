속보[아시아경제 최석진 기자] 24일 열린 검언유착 사건에 대한 검찰수사심의위원회 현안위원회가 이동재 전 채널A기자에 대해서는 ‘수사계속 및 기소’ 의견, 한동훈 검사장에 대해서는 ‘수사중단 및 불기소’ 의견을 각각 의결했다.

