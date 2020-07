[아시아경제 이민우 기자] 윌링스 윌링스 313760 | 코스닥 증권정보 현재가 13,400 전일대비 200 등락률 -1.47% 거래량 121,434 전일가 13,600 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 는 탑선과 88억원 규모의 태양광 인버터, 에너지저장장치(ESS)용 PCS 물품공급계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr