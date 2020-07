[골프토픽] 세계랭킹 9위 스콧 "8월 PGA챔피언십서 복귀"

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 9위 애덤 스콧(호주ㆍ사진)이 드디어 미국프로골프(PGA)투어에 복귀한다.

스콧은 24일(한국시간) 에이전트를 통해 "다음달 6일 개막하는 PGA챔피언십에 출전한다"고 알렸다. 지난 3월 '제5의 메이저' 더플레어스챔피언십 1라운드 직후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 중단되자 미국을 떠난 지 다섯달 만에 PGA투어에 나서는 것이다. 지난달 11일 찰스슈왑챌린지로 투어가 재개된 뒤에도 "코로나19 방역이 미흡하다"는 이유로 복귀를 미뤄왔다.

애초 오는 31일 열리는 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널에 등판하는 방안도 검토했다가 메이저 PGA챔피언십을 컴백 무대로 정했다. 세계랭킹 30위 이내 선수 중 가운데 맨 나중에 투어에 돌아오게 됐다. 스콧은 지난 2월 제네시스인비테이셔널에서 우승하는 등 PGA투어 통산 14승을 수확했다. PGA챔피언십 이후 9월 US오픈, 11월 마스터스에 차례로 출격할 전망이다.

