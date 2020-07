가장 오래된 부산 기업은 ‘90살 대선주조’

향토 주류기업으로 25일 창립 90주년 기념일 맞아

코로나19사태 고려해 행사없애고 기념 엠블럼 제작

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산에서 가장 오래된 기업을 아시나요?

부산지역 향토 주류기업 대선주조가 올해로 창립 90주년을 맞았다. 25일이 90번째 ‘생일’인 창립기념일이다.

대선주조는 창립 90주년을 기념하는 엠블럼을 제작해 소주 라벨과 포스터, 기타 제작물 등에 부착한다고 24일 밝혔다.

1930년 7월 25일 부산 범일동에서 대선양조㈜로 출범한 대선주조는 지역의 유일한 소주 제조업체 지난 2012년 부산시로부터 ‘부산에서 가장 오래된 기업’으로 인정받았다.

‘대선(大鮮)’이라는 이름은 1930년 일제강점기 당시 사케를 만들던 ‘대일본(大日本)양조’에 대응해 조선인의 긍지를 담아 만든 ‘대조선(大朝鮮)’의 줄임말이다.

제품의 맛과 품질로 승부한다는 ‘품질제일주의’가 이 기업의 ‘제조이념’이다. 소주 생산과 신제품 개발에 전념해 온 대선주조는 부산에서 가장 오래된 술인 ‘다이야(DAIYA)소주’를 포함해 ‘선(鮮)소주’, ‘C1소주’, ‘대선소주’ 등 지난 90년간 다양한 주류제품을 출시했다.

한때 다른 지역 브랜드 소주가 시장을 크게 장악한 때도 있었지만, 2017년 1월 복고 컨셉트로 출시되자마자 소비자들을 사로잡은 ‘원조 뉴트로’ 대선소주는 이달 초 누적판매 4억 병을 돌파하며 굳건한 인기를 떨치고 있다.

대선주조는 창립 90주년이라는 축제 시간을 맞았지만 코로나19 확산 방지에 힘쓰고 있는 지역사회를 고려해 작은 기념행사 하나 없이 창립기념일을 맞기로 했다. 새로운 엠블럼만이 인사와 자축을 대신한다.

대선주조 조우현 대표는 “시민의 끊임없는 사랑으로 대선주조가 90주년을 맞게 돼 감격스럽다”며 “창립 100주년을 향해 대선주조 전 임직원들은 다시 힘찬 발걸음을 내딛겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr