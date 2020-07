경북도교육청, 초등학생 맞춤형 읽기학습 '리딩 리커버리' 운영

3단계 읽기학습 부진 예방 안전망 구축…단계별 중점학교 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 2학기부터 초등학교 저학년 학생의 읽기학습 부진 해소를 위해 '리딩 리커버리' 프로그램을 운영한다고 24일 밝혔다.

'리딩 리커버리'는 기초학력 지원 정책의 일환으로 초등학교 읽기곤란 위험학생에게 개별화된 맞춤형 읽기학습 지원을 통해 초기 문해력을 보장하는 프로그램이다.

경북교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 온라인 개학, 원격수업과 등교수업 병행 등으로 우려되는 저학년 읽기학습 부진 예방을 위해 선제적 대응에 나서고 있다.

오는 25일 드림센터 경주에서는 초등학교 교원 50명을 대상으로 읽기곤란 학생 지도를 위한 전문가 연수를 개최한다. 이번 연수를 이수한 교원은 수준 평정 그림책을 활용, 주 2~3회 읽기곤란 위험학생을 맞춤형으로 지원하는 리딩 리커버리 프로그램을 운영한다.

이와 함께 읽기곤란 위험학생을 위한 체계적인 3단계 안전망을 구축해 지원하고 있다. 초등학교 1학년은 한글 또박또박 검사, 초등학교 1~6학년을 대상으로 읽기 학습 특성 체크리리스트 검사로 읽기곤란 위험학생을 조기에 진단한다. 읽기곤란 위험학생으로 선정되면, 1단계 안전망으로 국어 수업에 협력교사를 투입해 지원한다. 올해는 초등학교 71개교에 104명의 협력교사를 지원하고 있다.

2단계 안전망으로는 '읽기중점오름학교'(40개교) '저학년 읽기학습 맞춤형 지원'(300개교)등 방과 후 프로그램으로 읽기곤란 위험 학생에게 학습지도와 교구, 교재 등을 제공한다. 읽기곤란 고위험군과 난독증이 의심되는 학생은 3단계 안전망으로 경북학습종합클리닉센터에서 학습코칭단이 학교로 찾아가서 직접 지원한다.

임종식 교육감은 "문해력은 정상적인 학습을 위해서 학생이 반드시 갖추어야 하는 능력이며, 초기 문해력 교육이 학생의 삶을 바꿀 수도 있다"면서 "교원이 읽기곤란 위험학생을 이해하고, 초기 문해력 지도 역량을 강화할 수 있도록 전문적 연수 프로그램을 확대 운영할 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr