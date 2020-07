BMW코리아, 창립 25주년 기념 'M235i·M340i' 한정 에디션 출시

온라인 판매채널 'BMW 샵 온라인'서 각 25대 한정 판매

[아시아경제 김지희 기자] BMW코리아가 오는 27일 창립 25주년을 기념해 7월 온라인 한정 에디션 2종을 출시한다고 24일 밝혔다.

이번 25주년 기념 모델은 ‘M235i xDrive 그란쿠페 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션’과 ‘M340i BMW 코리아 25주년 탄자나이트 블루 에디션’이다. 온라인 판매 채널인 ‘BMW 샵 온라인’을 통해 각 25대씩 한정 판매된다.

M235i xDrive 그란쿠페 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션은 ‘M235i xDrive 그란쿠페’를 기반으로 제작된 한정판 모델이다. M235i xDrive 그란쿠페는 BMW가 콤팩트 클래스로 선보이는 첫 M 퍼포먼스 모델로, 작은 차체와 고성능 파워트레인, 뛰어난 섀시 시스템이 조화돼 운전의 즐거움을 극대화한다.

M235i xDrive 그란쿠페는 이번 한정판 모델을 통해 국내 시장에 처음 소개된다. 정규 모델은 오는 9월 공식 출시될 예정이다.

한정판 모델은 외관에 M 퍼포먼스 패키지가 기본 적용돼 차별화를 갖췄다. 앞면에는 블랙 하이글로스로 마감된 3차원 메쉬 타입 키드니 그릴을 장착하고, 블랙 컬러의 사이드 미러 커버, 리어 스포일러 및 테일파이프 등을 적용해 스포티함을 구현했다. 실내는 알칸타라 M 스포츠 시트와 M 시트 벨트, M 스포츠 스티어링 휠, 그리고 M235i xDrive 전용 디지털 계기판을 탑재해 M 퍼포먼스 모델 특유의 감성을 완성했다.

최고출력 306마력, 최대토크 45.9㎏·m의 성능을 발휘하는 2ℓ 4기통 가솔린 트윈파워 터보 엔진이 탑재됐다. 여기에 8단 스텝트로닉 스포츠 자동변속기와 BMW의 최신 인텔리전트 사륜구동 시스템인 xDrive가 결합돼 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 4.8초면 된다.

이밖에도 LED 헤드라이트, 컴포트 액세스, HiFi 라우드 스피커 등 고급 편의사양과 차간 거리 조절 기능을 포함한 ‘액티브 크루즈 컨트롤’, 전후방 충돌 경고 및 교차로·보행자 경고를 포함한 ‘드라이빙 어시스턴트’, 후진 어시스턴트, 헤드업 디스플레이 등이 적용된다.

이와 더불어 M340i BMW 코리아 25주년 탄자나이트 블루 에디션도 함께 선보인다. 차체에는 BMW 인디비주얼 컬러 중 하나인 탄자나이트 블루 색상이 적용됐다. 탄자나이트 블루는 빛의 각도에 따라 색상과 깊이감이 달라지는 ‘다색성’이 특징으로 생동감과 역동감이 강조된다. 트렁크 엣지와 뒷범퍼 하단에는 카본 스포일러와 카본 디퓨저를 장착하고, 실내는 화사한 오이스터 컬러와 M 시트 벨트를 함께 적용해 고성능 모델 특유의 스포티한 분위기를 더했다.

탄자나이트 블루 에디션은 3ℓ 직렬 6기통 가솔린 M 트윈파워 터보 엔진과 8단 스텝트로닉 스포츠 자동변속기 조합으로 최고출력 387마력, 최대토크 51㎏·m의 힘을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 4.6초만에 가속한다. 아울러 가변식 M 서스펜션과 M 스포츠 디퍼렌셜, M 스포츠 브레이크 등을 탑재해 운전의 즐거움을 극대화했다.

M235i xDrive 그란쿠페 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션의 가격은 6180만원이며, M340i BMW 코리아 25주년 탄자나이트 블루 에디션의 가격은 7840만원이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr