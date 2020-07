한국타이어 노조, 임금교섭 회사에 위임…"코로나19 극복에 동참"

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지의 교섭 노조인 ‘한국타이어노동조합’이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 글로벌 위기를 극복하기 위해 올해 임금교섭을 회사에 위임했다.

한국타이어는 23일 경기도 판교에 위치한 본사에서 이수일 한국타이어 사장과 박병국 한국타이어노동조합 위원장 등 노사 대표가 참석한 가운데 임금조정에 관한 모든 권한을 회사에 위임키로 하는 ‘2020년 임금교섭 회사 위임식’을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 노조의 임금교섭 위임은 코로나19로 글로벌 경기 침체가 계속되는 가운데 노사가 함께 극복해야 한다는 대승적 차원에서 이루어졌다.

박 위원장은 “코로나19로 인해 글로벌 자동차 산업을 비롯한 타이어 산업 경영 환경 악화 등으로 인한 위기를 공감하며 상호 존중과 신뢰의 노경 문화를 바탕으로 현재 위기를 극복하고 고용 안정을 위해 2020년 임금교섭 권한을 사측에 위임했다”라며 “앞으로도 상생과 협력의 노경 문화를 견고히 해 위기를 극복하고 글로벌 선도 기업으로 도약을 위한 동행에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이 사장은 “코로나19를 비롯해 미국과 중국의 무역분쟁 등 불확실성 증가가 계속되는 가운데 경영 환경 위기를 같이 극복하고자 사측에 임금교섭조정 권한을 위임해준 노동조합에 당혹스럽지만 감사하며 무거운 책임감을 느낀다”며 “상호 신뢰와 존중을 바탕으로 모든 역량을 결집해 경쟁력 제고를 통한 경영 정상화를 실현할 수 있도록 노력해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 한국타이어는 지난 4월 10일 코로나19로 인한 경영위기극복을 위하여 노사공동결의행사를 갖고 ‘노사가 함께 어려움을 극복한다’는 내용의 ‘위기극복 공동 선언문’을 채택했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr