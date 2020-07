SKT T1, 하나은행과 파트너십…'페이커'에 재무 컨설팅, e스포츠 상품 개발

[아시아경제 조슬기나 기자] 'e스포츠계 전설' 페이커(이상혁) 선수가 소속된 SK텔레콤의 e스포츠 전문기업 ‘T1’이 하나은행과 파트너십 계약을 체결했다.

24일 SK텔레콤에 따르면 T1과 하나은행은 앞으로 e스포츠 팬층을 대상으로 한 금융 상품을 개발하고 서울 강남의 T1 e스포츠센터 1층을 '하나원큐-T1 명예의 전당'으로 명명하는 등 다양한 공동마케팅을 추진하게 된다. T1 유니폼에는 하나은행 대표브랜드 '하나원큐' 로고도 부착한다. 국내 스포츠 구단 자산에 기업 브랜드를 노출하는 계약을 맺는 건 이례적이라는 평가다.

T1은 SK텔레콤이 2004년 창단한 프로게임팀을 기반으로 지난해 글로벌 미디어엔터테인먼트 기업 미국 컴캐스트와 함께 설립한 e스포츠 전문 기업이다. 페이커 등 80여 명의 프로게이머가 소속된 세계 최고 인기의 e스포츠 구단이기도 하다.

이번 파트너십에서 눈길을 끄는 부분은 ‘공간 네이밍 마케팅’이다. T1은 서울 강남에 위치한 10층 규모 e스포츠 센터를 조만간 오픈할 예정으로, 팬들에게 개방되는 1층을 ‘하나원큐-T1 명예의 전당’으로 명명했다.

또한 하나은행은 e스포츠 팬을 위한 전용 상품을 개발하는 한편, 프로게이머의 높아진 연봉을 효율적으로 관리할 수 있도록 페이커를 포함한 T1 선수들에게 재무컨설팅 및 전담 PB(개인금융전문가) 서비스를 제공할 예정이다.

이미 다른 프로 스포츠에서 시도되고 있는 ‘선수 부상 보험’도 나온다. 하나손해보험은 손목, 허리 부상에 노출된 프로게이머의 특성을 감안해 ‘페이커 오른손’ 등 T1 유명선수를 위한 부상 보험을 기획한다는 방침이다.

하나은행으로서는 최근 급성장하고 있는 e스포츠를 마케팅에 활용해 밀레니얼 팬층을 확보하고, 유스(Youth) 마케팅을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다. T1 경기는 매회 50만~100만명이 생중계로 시청한다. T1의 SNS채널 팔로워 수는 7월 현재 2142만명에 달한다.

염정호 하나은행 미래금융그룹장은 “T1 파트너십을 통해 하나은행은 젊은 세대로의 고객 기반 확장, 전세계로 하나원큐 브랜드 인지도 확장, e스포츠를 활용한 금융상품 영역의 확장을 이루어 하나은행이 한단계 도약하는 계기를 만들겠다”고 말했다.

‘페이커’ 이상혁 선수는 “저와 다른 선수들이 하나은행 파트너십을 통해 미래 설계를 대비할 수 있는 좋은 기회가 생겨 기쁘다”고 전했다.

