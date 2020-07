속보[아시아경제 김수완 기자] 미국 코로나 확진자가 400만명을 넘어섰다.

이에 23일(현지시간) 브렛 지로아 미국 보건복지부 차관보는 “일일이 추적하는 것은 불가능”하며 “미국 내 실제 감염자는 하루에 약 20만명 정도일 것”이라고 말했다. 이는 공식 통계보다 3배 많은 수치다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr