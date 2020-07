'원조 빨갱이' 자처한 태영호 "주체사상 믿나"…이인영 "사상검증 안 돼"(종합)

통일부 장관 후보자 국회 인사청문회

태영호 "전대협, 매일 아침 김일성 사진에 충성맹세"

이인영 "그런 기억 전혀 없다…사상 검증 온당치 않아"

23일 국회에서 열린 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회에서 야당인 미래통합당이 이 후보자의 '전향 선언'을 요구하며 여야가 '사상 검증'을 놓고 여야가 극심한 마찰을 빚었다. 통합당은 80년대 운동권 출신인 이 후보자의 주체사상 신봉 여부 등을 추궁했고 이에 여당인 더불어민주당은 시대착오적 색깔 공세라며 거세게 반발했다.

사상 검증의 포문을 연 것은 탈북민 출신인 태영호 통합당 의원이었다. 그는 스스로 '주체사상의 원조'임을 자처하며 이 후보자의 주체사상 신봉 여부를 따졌다.

그는 80년대 학번으로 평양에서 대학을 다녔던 자신이 당시 북한에서 경험한 교육 내용을 소개했다.

태 의원은 "저는 북한에서 대학을 다니면서 주체사상을 신봉하고 믿었는데, 그때 북한에서는 '남한에 주체사상 신봉자가 대단히 많다, 전대협이라는 조직이 있는데 매일 아침 김일성 초상화 앞에서 남한을 미제 식민지로부터 해방하기 위한 충성의 결의를 다지고 있다'고 가르쳤다"고 주장했다.

그는 이 후보자의 전대협 의장 경력을 거론하면서 "이 후보자가 언제 어디서 사상전향을 했는지 못찾았다. 후보자는 언제 어디서 주체사상을 버렸느냐, 주체사상 신봉자가 아니라는 공개선언을 했느냐"고 물었다.

이에 이 후보자는 "북한에서 잘못 알고 있었던 것으로 안다"면서 "그런 기억이 전혀 없다"고 답했다.

이 후보자는 "전향이라는 것은 북에서 남으로, 혹은 남에서 북으로 간 사람이 하는 것"이라며 "사상 전향 여부를 묻는 건 아무리 청문위원의 질문이어도 온당하지 않다"고 반발했다.

이어 "북에서는 사상 전향이 명시적으로 강요되는지 몰라도 남은 사상 및 양심의 자유가 있다"며 "그런 측면에서 사상전향의 여부를 묻는 것은 남쪽의 민주주의에 대한 이해도가 떨어지는 것으로 볼 수밖에 없다"고 했다.

태 의원은 거듭 "주체사상을 믿느냐 안 믿느냐"를 물었고, 이 후보자는 "사상 전향을 요구하는건 북한과 남한의 과거 독재정권이라고 생각한다"고 말했다.

같은 당 박진 의원은 '전대협 의장이 밝힌 입장'이라는 과거 문건을 근거로 '혁명의 주체는 수령·당·대중의 삼위일체 된 힘'이라는 구절에 동의하는지 이 후보자에게 물었고, 이에 이 후보자는 "동의한다고 말할 수 없다"고 답했다.

민주당은 거세게 반발했다. 김영호 의원은 "대한민국 4선 국회의원, 장관 후보자에게 주체사상을 포기하라거나 전향했느냐고 묻는 것은 국회를 모욕하는 행위"라고 항의했다. 이재정 의원은 "후보자의 과거 사상이 아니라 국회의원의 질의 태도가 반 헌법적이라는 사실이 충격"이라고 말했다.

전해철 의원도 "사상 전향 이야기에 아연실색했다"고 혀를 차면서 "(태 의원이) 개인의 여정과 비교하며 사상검증 이상으로 전향까지 운운하는 건 후보자를 폄훼하고 모욕감을 느끼게 하는 것"이라고 주장했다.

민주당 소속인 송영길 외통위원장도 "사상 검증은 필요할 수 있지만, '사상 전향'이라면 주체사상 등 특정 사상이 있다고 전제하는 발언이어서 논리의 모순이 있다"고 지적했다.

