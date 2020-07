[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 23일 오후 5시 하계동 가재울 지혜마루 새단장 오픈식에 참석했다.

약 1만4000권 도서를 만날 수 있는 가재울 지혜마루 작은 도서관은 어린이 전용공간, 주민사랑방, 다목적방 및 카페테리아를 구비한 마을의 복합문화공간이다.

이번 리모델링 사업으로 다목적방 방음을 위한 이중 유리벽을 설치 및 내부에 있던 카페를 외부 테라스 쪽에 조성, 기존 카페자리는 다용도 사무실로 사용할 수 있도록 해 공간 효율성을 높였다.

이날 행사에는 오승록 노원구청장을 비롯 국회의원, 시의원, 구의원, 직능단체 등 40여 명이 참석, 축하인사, 기념촬영, 시설 투어 및 간담회 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “새단장한 가재울 지혜마루가 주민들의 문화사랑방으로 거듭나길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr