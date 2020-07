작년 북한 대외무역액 32억4000만달러…3년만에 증가세 전환

KOTRA '2019년 북한 대외무역동향' 보고서

중국 무역의존도 2년 연속 95% 넘겨

[아시아경제 김지희 기자] 지난해 남북교역을 제외한 북한 대외무역 규모가 전년 대비 14.1% 증가한 32억4000만 달러를 기록했다. 2016년 이후 3년 만에 증가세로 전환됐으나 UN제재가 시행되기 전과 비교하면 절반 수준에 머물렀다.

23일 KOTRA(코트라)가 발표한 ‘2019년도 북한 대외무역동향’ 보고서에 따르면 북한의 수출은 전년 대비 14.4% 증가한 2억8000만 달러, 수입은 전년 대비 14.1% 증가한 29억7000만 달러로 집계됐다. 무역 적자는 2018년 23억6000만 달러에서 지난해 26억9000만 달러로 14.1% 증가했다.

최대 교역상대국인 중국과의 교역은 2018년 보다 13.6% 증가한 30억9000만 달러(수출 2억2000만달러, 수입 28억8000만달러)를 기록했다. 무역적자 역시 14.1% 증가한 26억6000만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 북한 전체 교역에서 중국이 차지하는 비중은 2018년과 2019년 2년 연속 95%를 넘기며 높은 무역의존도를 보였다. 원유 수입 추정액 2억9000만 달러를 제외하고도 94.9%에 달한다.

중국에 이어 러시아, 베트남, 인도가 북한의 교역국 '톱4'에 이름을 올렸다. 베트남, 남아프리카공화국, 나이지리아는 새롭게 10위권에 진입했다. 다만 중국과 러시아를 제외한 10위권 국가가 북한의 전체 대외교역에서 차지하는 비중은 1% 미만에 그치는 산황이다.

특히 2018년부터는 경공업 제품이 북한의 주요 교역품목으로 자리잡는 양상도 눈에 띈다. 2017년 채택된 UN결의안에서 대북교역 제재품목을 대폭 늘린 가운데 경공업 제품은 결의안의 영향을 받지 않기 때문이다.

북한 최대 수출품목은 시계 및 부분품이다. 2018년 1533.7% 증가율을 기록한 데 이어 2019년에도 57.9% 증가하며 수출 1위 품목에 올랐다. 또 가발이 포함된 조제우모·솜털 및 그 제품 수출은 지난해에도 40.9% 늘며 수출 3위를 기록했다. 전시용 모형이 포함된 광학·의료기기·부품 역시 47.5%의 증가율로 수출품목 5위로 급부상했다.

최대 수입품목은 원유·정제유 등 광물유로 2018년과 동일하게 나타났다. 해당 품목은 3억5000만 달러를 수입해 전체 수입의 11.7%를 차지했다. 플라스틱 및 그 제품, 인조필라멘트 섬유, 동식물성 유지 및 분해생산물 등이 여전히 수입 상위품목으로 조사됐고, 식량부족의 영향으로 곡물 수입이 전년 대비 242% 증가하며 5위에 오른 점도 눈에 띈다.

KOTRA 관계자는 “지난해 북한 대외교역은 중국 편중현상, 경공업 품목 위주 수출입 증가 등 전체적인 교역 틀이 전년과 크게 달라지지 않았다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 올해 5월까지 북한-중국 교역이 전년 동기 대비 크게 감소한 점에 비춰볼 때 2020년에는 교역 증가세가 지속되기 어려울 것”이라고 전망했다.

