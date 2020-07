수출 中企, 해외조달시장 진출 디딤돌 마련

온라인 활용한 맞춤형 교육·컨설팅 및 마케팅까지 전격 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 새롭고 다양한 수출 길을 열어주기 위해 해외조달시장 진출을 지원한다고 24일 밝혔다.

해외조달시장은 12조 달러 규모로 추산되는 거대시장으로 우리 중소기업의 새로운 수출시장이 될 가능성이 있으나 정보 부족, 언어 한계, 법률 이슈 등의 진입장벽으로 중소기업이 진출하기는 쉽지 않았다. 이에 중기부는 조달청과 협업해 국내 중소기업이 해외조달시장 진출에 도전할 수 있도록 다양한 지원을 할 예정이다.

우선 국내 대표 기업 간 거래(B2B) 플랫폼인 고비즈코리아에서 운영하는 온라인 전시관에 입점할 수 있게 한다. 해외 조달시장 진출에 특화된 중소기업 20개사를 별도 선정해 온라인 전시관 입점에 필요한 3D, 가상현실 등 IT기술을 활용한 홍보 콘텐츠 제작을 지원한다. 기업선정은 24일부터 30일까지로 조달청이 인증한 'G-PASS기업' 등 조달특화 기업을 우대할 계획이다.

해외 조달시장 진출을 지원하기 위한 단계별 지원책도 마련한다. 오는 8월 공고를 해서 10월까지 40개사 중소기업을 선정해 집중 지원할 계획이다. 기업 선정 시에는 포스트 코로나 시대 미래 유망산업을 육성하기 위해 조달청 혁신 시제품·우수제품기업 및 K-방역 기업 등이 우대된다. 선정기업에는 1단계로 기업별 맞춤형 교육 및 특화 컨설팅을 제공해 해외조달시장에 대한 이해도를 높이고 해외시장진출전략 수립을 도울 예정이다. 1단계 참여기업 중 성공가능성이 높은 기업에는 홍보동영상, 전자카탈로그 등 마케팅 키트 제작에 대한 지원부터 목표 시장에 함께 진출할 바이어 매칭까지 이어질 예정이다.

화상상담회 등 중기부가 적극 추진하고 있는 비대면·온라인 방식의 해외진출 지원도 연계한다. 중기부 관계자는 "K-팝, K-방역 등 대한민국의 우수성이 전 세계에 알려진 것을 계기로 우수한 중기제품의 해외조달시장 진출까지 연결할 수 있도록 뒷받침하겠다"며 "코로나19 등으로 어려움을 겪는 우리 중소기업에게 새로운 수출활로를 찾아줄 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

