[기아차 컨콜]"신형 카니발, 오는 8월 출시…내수판매 목표 연 6만대"

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 23일 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜 자료를 통해 신형 카니발을 오는 8월 출시할 예정이며 올해 내수 판매 목표를 연 6만대 수준으로 세웠다고 밝혔다.

이어 올 하반기에는 카니발 대기 수요를 실현하고 경쟁 모델의 수요를 흡수하는 방식으로 최대한 카니발 신차 효과 활용할 것이라고 덧붙였다.

