전남도교육청 ‘NCS 기반 교육과정 역량강화 연수’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 23일 나주스페이스코웍 전남혁신점에서 전남 도내 학교지원단 20명과 교육청 관계자가 참석한 가운데 ‘NCS 기반 교육과정 역량강화 연수’를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수는 오는 2022년 학점제 도입을 앞두고 있는 직업계고의 교육과정 편성·운영과 직무중심 교수·학습 및 평가방법 전문성 제고 학교 컨설팅을 실시할 지원단의 역량강화를 위해 마련했다.

연수는 ▲직업계고 학점제 도입을 위한 NCS 기반 교육과정 지원 ▲NCS 기반 교육과정 개발 및 편성 ▲전문교과 실무과목 교수·학습방법 ▲전문교과 실무과목 평가의 실제 ▲직업계고 학점제 도입을 위한 나이스 운영 등 5개 주제로 진행했다.

NCS 기반 교육과정에 대한 다양한 현장 경험과 전문성을 갖춘 강사진을 구성해 직업계고 학점제의 성공적 도입을 위한 NCS 기반 교육과정 편성과 운영 방법에 대한 연수의 효과를 높였다.

이현희 미래인재과장은 “이번 연수가 직업계고 학점제의 안정적 도입을 위한 준비에 큰 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로 학교지원단이 학점제 도입기반 조성을 위한 교육과정 운영에 적극적으로 역할을 할 수 있게 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr