'코로나에도 어닝 서프라이즈' 하나금융, 상반기 순이익 1조3446억원…전년比 11.6%↑

2012년 이후 역대 최대 실적

[아시아경제 김민영 기자] 하나금융그룹이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 역대 최대 상반기 실적을 올렸다.

하나금융은 올해 2분기 6876억원을 포함한 상반기 누적 연결 당기순이익 1조3446억원을 달성했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 1401억원(11.6%) 증가한 수준이다. 회사 관계자는 "선제적 충당금 추가 적립에도 2012년 이후 역대 최대실적을 달성했다"고 전했다.

비은행, 글로벌 선전

비은행과 글로벌 부문 약진이 두드러졌다. 비은행은 상반기 4079억원을 벌어들였는데 전년 동기 대비 1069억원 증가한 수준이다. 주요 비은행 관계사인 하나금융투자가 1725억원(전년 동기 대비 197억원 증가), 하나캐피탈 841억원(371억원 증가), 하나카드 653억원(316억원 증가) 등 상반기 순이익을 시현하며 그룹의 성장세에 기여했다. 그룹 내 비은행 이익비중은 올 상반기 30.3%로 전년 동기보다 5.3%포인트 증가했다.

글로벌 부문에서도 상반기 1695억원의 이익을 내 전년 동기 대비 667억원 더 벌었다. 그룹 내 비중은 12.6%를 기록했다.

상반기 코로나 대출 등 서민 및 소상공인 금융지원에 힘쓴 은행도 호실적을 냈다. 하나은행은 2분기 5074억원을 포함한 상반기 누적 연결 순이익 1조620억원을 시현했다. 전년 동기 대비 2.7%(282억원) 증가한 수치로 유가증권 운용실적 개선과 판매관리비 절감 노력에 힘입은 결과라고 회사 관계자는 전했다.

하나금융은 코로나19에 대비한 건전성 강화 장치에도 만전을 기했다. 코로나19 관련 충분한 손실흡수 능력 확보 등을 위해 2분기 중 4322억원의 충당금 등 전입액을 적립했다. 전분기 대비 3391억원 증가했다. 상반기 기준 충당금 등 전입액은 전년 동기 대비 112.5%(2781억원) 증가한 5252억원으로 그룹 전반의 손실흡수 능력이 강화됐다.

그룹의 상반기 이자이익(2조8613억원)과 수수료이익(1조809억원)을 합한 핵심이익은 3조9422억원이다. 그룹의 순이자마진(NIM)은 전분기와 동일한 1.62%을 기록했다.

비용절감에도 나섰다. 상반기 판매관리비는 전년 동기 대비 9.7%(1903억원) 감소한 1조7763억원이다. 영업이익경비율 역시 전년 동기 대비 6.8%포인트 하락한 43.1%를 시현하며 비용효율성이 크게 제고됐다.

대내외 불확실성 증대에도 그룹의 자산건전성 지표는 안정적 수준을 유지하고 있다. 그룹 NPL 커버리지비율은 전년 동기 대비 20.4%포인트 증가한 126.8%를 기록했다. 그룹의 2분기 말 연체율은 0.31%로 전분기 말과 동일하고, 고정이하여신비율은 전분기말 대비 0.02%포인트 하락한 0.45%를 기록하며 양호한 자산건전성을 유지했다.

주요 경영지표인 자기자본이익률(ROE)은 전분기 대비 0.06%포인트 상승한 9.44%, 총자산이익률(ROA)은 전분기와 동일한 0.63%이다.

국제결제은행(BIS) 비율 추정치는 전분기 대비 0.28%포인트 증가한 14.08%를 기록했고, 보통주자본비율 추정치는 전분기 대비 0.14$포인트 상승한 12.04%를 기록했다.

2분기 말 기준 신탁자산 129조원을 포함한 그룹의 총자산은 571조원이다.

이날 하나금융 이사회는 주당 500원의 중간배당을 실시하기로 결의했다. 금융당국의 자제 권고에도 중간배당을 실시한 이유로 하나금융은 손실흡수 능력의 충분한 적립, 은행 자금 공급기능 훼손 없음, 주주에 대한 책임과 약속 등을 들었다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr