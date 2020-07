온라인쇼핑서 금융투자상품 쿠폰 구매하고 '선물하기'까지

KB증권 쿠폰 유통 혁신금융서비스 지정

모바일 연금 통합분석·자문 서비스도

[아시아경제 김효진 기자] 온라인쇼핑 플랫폼에서 금융투자상품 쿠폰을 구매하거나 선물할 수 있는 서비스가 시범시행된다.

23일 금융당국에 따르면 금융위원회는 전날 정례회의에서 이를 포함한 4건의 혁신금융서비스를 신규 지정했다. 이로써 지난해 4월 금융규제 샌드박스 제도 시행 이후 모두 110건의 혁신금융서비스가 지정됐다.

KB증권은 온라인쇼핑 플랫폼을 통한 금융투자상품 쿠폰 유통 서비스를 내년 2월 선보인다. 온라인플랫폼을 통해 증권사가 발행하는 금융투자상품 쿠폰을 구매ㆍ선물하고, 해당 증권사 거래 플랫폼에서 금융투자상품 매수시 이용할 수 있도록 하는 내용이다.

금융당국은 온라인플랫폼 사업자가 금융투자상품 쿠폰을 판매ㆍ유통하는 행위가 투자중개업에 해당하지 않는 것으로 특례를 부여했다. 금융당국은 소비자들의 투자 기회가 확대되고 투자의 편의성이 높아질 것으로 기대한다.

두물머리투자자문은 고객이 가입중인 연금을 통합 조회ㆍ분석해 예상 연금수령액을 추정하고 연금 상품 등에 대한 자문을 제공하는 서비스를 오는 12월에 내놓는다. 금융당국은 이를 위해 자문대상 상품범위에 보험상품인 연금도 포함되도록 특례를 부여했다.

하나은행과 와디즈플랫폼은 신탁회사가 중소기업이 보유하고 있는 지식재산권을 신탁받아 수익증권을 발행하고, 크라우드 펀딩을 통해 수익증권 투자자를 모집하는 서비스를 내년 1월 출시할 예정이다.

신탁업자(하나은행)의 지식재산권 신탁계약에 따른 수익증권 발행 및 이에 대한 온라인소액투자중개업자(와디즈플랫폼)의 중개가 가능하도록 특례를 부여한 결과다.

중소기업은 지식재산권을 기반으로 자금을 조달할 수 있고, 투자자에게는 로열티 수입이 발생하는 지식재산권에 대한 투자기회가 제공될 수 있을 것이라고 금융당국은 설명했다.

KCB는 서로 다른 기관이 보유한 개인신용정보를 동형암호 기술로 암호화하고, 이를 결합ㆍ분석해 모형을 개발ㆍ제공하는 서비스를 다음 달 출시한다. 동형암호 기술은 정보가 암호화된 상태에서 연산한 결과 값이 암호화 되지 않은 상태의 정보로 연산한 결과 값과 동일한 결과를 얻도록 하는 암호 알고리즘이다.

혁신금융서비스는 금융혁신지원특별법에 따라 도입된 금융규제 샌드박스(금융서비스 시범 운영 제도)의 혜택을 받는다. 혁신금융서비스로 지정이 되면 인가ㆍ영업행위 관련 규제를 최대 4년 동안 유예ㆍ면제받아 서비스를 운영해볼 수 있다.

