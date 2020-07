삼성전자 파는 개미들…두달 새 1.2兆 처분

이달 들어 7700억 순매도…네이버·카카오·SK하이닉스 사들여

1兆 넘게 사들인 外人과 반대 행보

[아시아경제 이민우 기자] 개인투자자들이 이달 들어 국내 증시 '대장주' 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,100 전일대비 600 등락률 -1.10% 거래량 7,807,181 전일가 54,700 2020.07.23 11:18 장중(20분지연) close 를 7000억원 넘게 팔아치웠다. 삼성전자를 다시 매집하는 외국인과 정반대 행보다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 증시가 폭락할 당시 사들였던 물량을 차익실현하는 한편 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 12,500 등락률 +4.63% 거래량 863,810 전일가 270,000 2020.07.23 11:18 장중(20분지연) close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 8,500 등락률 +2.67% 거래량 764,395 전일가 318,000 2020.07.23 11:18 장중(20분지연) close 등 차세대 주도주에 집중하는 모양새다.

23일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전날까지 개인투자자들은 삼성전자를 7718억원어치 순매도했다. 같은 기간 개인 순매도 상위 2위인 '코덱스레버리지'의 3077억원을 두 배 이상 웃돌았다. 올해 들어 삼성전자 월별 순매도 금액 중 최대 규모로, 전달부터 총 1조2753억원을 팔아치웠다.

1분기까지 역대급 매수행렬을 보인 것과 대조적이다. 앞서 개인투자자들은 지난 1월 1조2769억원, 2월 1조6006억원, 3월 4조9687억원 등 1분기 총 7조8362억원어치를 쓸어담았다. 하지만 지난 4월 4368억원, 5월 5931억원 등 순매수 규모가 쪼그라들었다.

개인투자자들이 차익을 실현한 뒤 네이버, 카카오 등 차세대 주도주에 집중했다는 분석이 나온다. 이달 들어 네이버와 카카오를 각각 6430억원, 6370억원어치 순매수했다. 삼성전자에 비해 주가가 다소 부진했던 국내 시가총액 2위 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 1,620,843 전일가 83,200 2020.07.23 11:18 장중(20분지연) close 도 6430억원가량 매집했다.

외국인들은 정반대 행보를 보였다. 이달 들어 전날까지 삼성전자를 1조439억원어치 순매수했다. 월간 기준 올해 최대 규모다. 지난 1~5월 동안 총 7조1050억원을 팔아치운 것과도 상반된 모습이다. 올해 2분기 어닝서프라이즈를 기록한데다 3분기에도 이익 기여도가 큰 반도체와 모바일(IM) 사업에서 성장세를 이어갈 것이라는 전망 때문으로 풀이된다.

