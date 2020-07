마이크로소프트, 코로나19에 선방하고도 씁쓸한 이유

MS, 2Q 매출 45조5000억원…전년比 15% ↑

[아시아경제 권재희 기자] 마이크로소프트(MS)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 2분기 양호한 실적을 기록했다. 하지만 MS의 주력 사업분야인 클라우드 서비스 애저의 성장세가 둔화돼 우려섞인 전망도 나온다.

22일(현지시간) MS는 2분기 매출액이 380억달러(약 45조5000억원)을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년동기 대비 13% 증가한 수준이다. 순이익은 112억달러(약 13조4000억원)를 달성했다.

이는 월가의 실적 전망치를 뛰어넘은 수준으로 코로나19 대유행 속에서 사회적 거리두기, 재택근무 등 비대면(언택트) 전환 추세가 확산되자 클라우드 서비스 사업이 매출에 기여한 것으로 분석된다.

MS는 클라우드 서비스 애저의 매출을 따로 공개하지 않았지만, 전년동기 대비 매출이 47% 늘어났다고 밝혔다.

하지만 애저의 매출 증가율은 지난해 4분기 64%, 올 1분기 59%에 이어 이번분기에 47%를 기록하면서 애저의 성장세가 둔화하고 있다는 우려도 나오는 상황이다.

애저를 포함한 전체 클라우드 부문의 매출은 133억7000만달러로 같은기간 17% 성장했다. 채용 서비스인 링크드인, 영업관리 소프트웨어 다이내믹스, 사무용 소프트웨어 오피스 365 등을 포함한 사무처리 부문은 6% 증가한 117억5000만달러의 매출을 기록했다.

개인용 컴퓨터 부문도 129억1000만달러의 매출로 같은기간 14% 증가했다.

사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "코로나19 대유행으로 인해 지난 5개월간 정보통신(IT) 기술 집중도가 기업 회복력에 핵심이라는 점이 분명해졌다"며 "자체 디지털 역량을 구축한 조직은 더 빨리 회복하고 위기 이후 더 강해질 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr