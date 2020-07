휴가철 교통사고 사망자 하루 평균 10명…"안전수칙 준수해야"

도로교통공단, 최근 3년치 분석

일평균 교통사고 613건 발생

졸음운전·빗길운전 각별히 조심

[아시아경제 이관주 기자] 최근 3년간 여름휴가 집중 기간에 발생한 교통사고는 하루 평균 613건으로, 매일 10명이 사망한 것으로 집계됐다.

도로교통공단은 23일 이 같은 분석 결과를 내고 휴가철 안전운전을 당부했다.

공단에 따르면 2017~2019년 여름휴가 집중 기간인 7월16일부터 8월31일 사이 교통사고는 연 평균 2만8800여건, 하루 평균 약 613건이 발생했다. 사망자는 일평균 10명, 부상자는 926명으로 나타났다. 여름휴가철을 제외한 기간 일평균과 비교하면 사고는 8건, 부상자는 27명가량 더 많았다.

휴가철 교통사고 유발 요인은 피로·졸음으로 인한 부주의, 여름철 집중호우로 인한 빗길 위험 등이 지목된다. 장시간 운전으로 운전자가 피로해지기 쉽고, 집중력 저하와 졸음 등으로 교통사고 위험이 높아지기 때문이다. 운전 전에는 충분한 휴식을 취하고, '졸리면 쉬어가기'를 지켜야 사고를 예방할 수 있다.

비가 오는 고속국도에서의 운전에도 각별한 주의가 요구된다. 최근 3년간 빗길 교통사고 중 고속국도 사고 치사율은 8.9%로, 전체 도로 빗길 교통사고 평균 치사율(2.2%)의 4배가 넘는다.

빗길 운전 시에는 최고 속도의 20%를 감속 운행하고 안전거리도 평소 거리 이상을 유지해야 한다. 폭우·안개 등 악천후로 가시거리가 100m 이내인 경우에는 최고 속도의 50% 감속 운행해야 한다.

아울러 여름철 무더운 날씨로 발생할 수 있는 차량 화재사고에 대비해 차량용 소화기를 비치하고, 발화성 물질이나 기계 등을 차량 내부에 남겨두지 않는 것이 좋다.

신승철 공단 안전본부장은 “여름 휴가철에는 이동 차량에 동승자가 많아지는 만큼 교통사고 부상자가 많이 발생할 수 있다”며 “운전 시 안전수칙을 잘 지켜서 교통사고 없는 즐거운 휴가를 보내길 바란다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr