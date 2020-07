美 국무부 , LG유플, 화웨이 장비 교체 촉구

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 중국 화웨이의 통신장비를 사용중인 기업의 거래 중단을 촉구하며 LG유플러스를 거론했다.

22일(현지시간) 미 국무부에 따르면 로버트 스트레이어 부차관보는 전날 뉴욕포린프레스센터가 주관한 화상 브리핑에서 "우리는 LG유플러스 같은 기업들에게 믿을 수 없는 공급업체에서 믿을 수 있는 업체로 옮기라고 촉구한다"고 언급했다.

스트레이어 부차관보는 "(LG유플러스가 화웨이 장비 사용을 중단할 경우) 미국이 인센티브를 제공지 않을 것이라면서 "우리는 이를 심각한 안보 사안으로 여긴다"고 덧붙였다.

스트레이어 부차관보는 가능한 한 빨리 신뢰할 수 있는 공급업체로 옮기는 것이 이익이라고 충고하기까지 했다.

LG유플러스는 5세대(5G) 통신망에 화웨이 장비를 사용하고 있어 이에 대한 미측의 견제가 계속되고 있다.

스트레이어 부차관보는 5G 이동통신망에서 화웨이 같은 고위험 공급업체를 금하는 나라들이 많다면서 한국의 SK텔레콤과 KT도 예로 들었다. SK텔레콤도 화웨이의 장비를 사용하지만 5G 이동통신망에는 사용하지 않고 있다.

그는 또 중요한 기간시설을 보유하고 운영하는 쪽에서 신뢰할 수 있는 공급업체와 거래하려는 수요가 커질 것이라면서 5G를 토대로 자율주행차나 스마트 제조, 원격 의료 등을 추진하는 기업 등을 예로 들었다. 이같은 언급은 5G망을 통한 각종 신기술 보급에 중국을 차단하기 위한 조치로 해석된다.

미국은 국무부 차원에서 5G 이동통신망에서 화웨이 장비를 배제하도록 우방국에 대한 압박을 진행해왔다. 마이크 폼페이오 국무부 장관도 지난 14일 화웨이 장비를 쓰지 않는 SK와 KT를 '깨끗한 업체'로 공개 거명하며 여타 업체들의 반(反)화웨이 전선 동참을 촉구했다.

