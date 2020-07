쿨릭 러 대사 "사할린 LNG, 한국 수출 확대 기대…조선·차 협력 희망"

"러시아 신(新)동방정책·韓 신북방정책 바탕으로 극동지역서 새 경제협력 기회 찾자"

[아시아경제 이기민 기자] 안드레아 쿨릭(Andrey Borisovich Kulik) 주한 러시아 대사가 2024년 이후 러시아 극동지역에서 생산되는 액화천연가스(LNG) 한국 수출량이 대폭 증가할 수 있을 것이라고 23일 밝혔다.

대한상공회의소는 이날 쿨릭 대사를 초청해 ‘한·러 경제협력 30년, 평가와 전망’을 주제로 웨비나(Webinar, 웹+세미나)를 개최했다.

쿨릭 대사는 “양국 수교 30년 동안 두 나라 정상이 30회 이상 만날 정도로 양국의 상호 이해와 신뢰는 상당히 높아졌다”고 평가하며 “이러한 우호적 관계 발전 배경에 양국 기업의 역할이 매우 컸다”고 말했다.

또한 “최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 인한 글로벌 경제위기 상황에서 한·러 관계는 무역·경제·투자 협력이 그 무엇보다 중요하다”며 “러시아의 신동방정책과 한국의 신북방정책을 바탕으로 시베리아와 극동지역에서 새로운 경제협력 기회를 함께 찾자”고 제안했다.

이어 쿨릭 대사는 “러시아가 한국으로 수출하는 80%가 석유 및 가스를 비롯한 에너지 자원인 만큼 에너지 산업은 양국의 우선적인 협력 분야”라고 강조하며 “러시아는 현재 사할린-2에서 생산된 액화천연가스(LNG) 150만t을 매년 한국에 수출하고 있고, 2024년 사할린-2 프로젝트의 3단계가 완료되면 약 500만t의 생산용량이 더 늘어나 한국으로의 LNG 공급도 크게 증가할 것”으로 전망했다.

그러면서 “자동차와 조선 분야에서 적극적인 협력 추진을 희망한다”며 “연해주 내 나데진스카야 선도개발구역(ASEZ) 산업협력단지나 즈베즈다 조선소 현대화 사업에 한국 기업이 진출함으로써 적극적인 경제협력이 가능할 것”이라고 말했다.

쿨릭 대사는 “한국은 교통 분야에서도 중요한 파트너”라며 “러시아가 추진하는 북극항로를 이용한 화물 운송 사업은 한국 해운업체들에게 좋은 기회가 될 것”이라고도 강조했다. 이와 함께 한국 야쿠르트 등 러시아 투자사례를 예로 들며 많은 한국 기업이 러시아 시장에 적극 진출해 주기를 당부했다.

쿨릭 대사는 모스크바 국립국제관계대학(MGIMO)에서 중국어를 전공한 후 2011년에 중국과 한국, 북한, 몽골 등 업무를 총괄하는 제1아시아국장으로 임명됐다. 2018년 8월부터는 주한 러시아 대사관 대사로 임명돼 약 2년째 대사직을 맡고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr