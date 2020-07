창원시, 국산 가스터빈 등 신재생에너지 정책 견인

2028년까지 2조7800억원 상당 경제 효과 기대



[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 정부의 신재생에너지 정책 추진의 전초기지 역할을 담당하겠다고 21일 밝혔다.

시는 정부의 표준 가스터빈 개발, 해상풍력 발전방안, 수소 경제 로드맵 등 신재생에너지 기반의 신규 사업별 핵심사업인 국가 가스터빈 개발, 풍력 너셀 테스트베드 구축, 수소 액화 플랜트 구축 등 사업을 본격적으로 지원할 계획이다.

가스터빈은 올해 2월 정부에서 민관 합동 ‘표준 가스복합 개발 사업화 추진단’을 발족해 표준 가스터빈 개발 및 사업화를 본격적으로 추진하고 있다.

발전용 가스터빈 참여 기업은 65개사로 전국 238개 업체의 27%에 해당하며, 향후 국내 가스터빈 20기가 보급될 경우 두산중공업 최대 매출은 1조2000억원이며, 창원지역 내 협력업체는 최대 3000억원 상당의 경제적 효과가 발생할 전망이다.

풍력발전 너셀의 경우, 시와 도는 2020년부터 풍력 너셀 테스트베드 구축사업을 추진해 너셀의 성능 및 부품의 신뢰성을 향상하고 있다.

국산 풍력발전시스템 개발에 참여하고 창원 기업은 13개사로 전국 125개 업체의 10%에 해당하며, 지역 내 기업체는 최대 1500억원 상당의 경제적 효과 창출될 것으로 보고 있다.

수소 액화 플랜트는 산단 환경개선 펀드사업 주관사업자로 시가 선정된 이후, 2022년까지 수소 액화플랜트 1기 이상 구축 계획으로 전국 최초 추진되고 있다.

허성무 창원시장은 “최근 정부에서 발표한 그린 뉴딜의 주요 에너지사업별 핵심 설비가 창원에서 개발되고 있으며, 이를 토대로 국산제품 양산이 준비돼 관련 기업·연구기관의 창원 이전 및 유치가 기대된다”며 “최대 2조7800억원 경제적 효과가 발생에 아낌없이 지원할 것”이라고 말했다.

