"내달 상장 제이알리츠, 안정적 임대수익에 세금 혜택은 덤"

[아시아경제 박지환 기자] 국내 최초의 해외 부동산 공모 리츠로 관심을 끌고 있는 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(제이알글로벌리츠)가 내달 상장을 앞두고 있다. 안정적인 임대차와 8% 내외의 배당수익률, 투자금액 5000만원 한도 내 분리과세 혜택 등이 투자 포인트로 부각된다.

제이알글로벌리츠는 올해 2월 국토교통부로부터 해외 공모리츠 영업인가를 최초로 획득했다. 투자자산은 벨기에 브뤼셀의 중심업무지구 펜타곤 지역에 위치한 오피스 '파이낸스 타워 컴플렉스'(Finance Tower Complex)이다. 해당 오피스는 벨기에 재무부, 복지부 등 주요 정부 부처가 입주해 있다. 2034년 12월까지 임대하며 잔여 임차기간 중에는 중도해지를 할 수 없다. 지역 인근에 오피스 공급이 적은 반면 임대수요는 높아 향후 자산가치 상승을 기대할 수 있다.

투자방식은 공모자금을 사모리츠(자리츠) 주식에 투자하고, 사모리츠는 해외 부동산 또는 해외부동산을 기초자산으로 하는 증권에 투자하는 식이다. 공모가 기준 7년 예상 연평균 배당수익률은 약 8.06%로 올해 상장 예정 리츠 중 제일 높을 것으로 예상된다.

주관사인 메리츠증권은 1인당 투자금액 5000만원까지 해당 투자금에서 발생하는 배당소득에 대해 3년 간 종합소득과세표준에 합산하지 않고 9%의 분리과세 적용이 가능하다고 강조했다. 또한 일반 청약자 배정물량의 절반을 소액 우선배정물량으로 하고 나머지 50%를 경쟁배정물량으로 할당해 소액 개인 투자자의 접근 편의성을 강화했다는 설명이다.

메리츠증권 관계자는 "환 위험에 대해 안정적 원화 기준 수익을 달성하기 위해 자리츠가 환헤지 계약을 체결했다"며 "전략적인 3년 만기 통화스왑계약 체결로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19 )사태 안정 시 더 유리한 조건으로 통화스와프 체결이 가능하다"고 설명했다.

공모 모집 예정주식수는 총 9700만주로 공모가는 5000원이다. 사모(Pre-IPO) 지분을 포함한 시가총액은 8280억원에 달한다. 오는 22~24일 청약을 거쳐 다음달 초 상장을 목표로 하고 있다.

