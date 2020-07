상의, 베트남 하늘길 연다…기업인 특별입국 추진

1646개사 4000여명 대상

22일부터 순차적 출국 예정

코로나 이후 단일국가 최대

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 베트남에 대규모 국내 기업인 특별입국을 추진한다. 베트남에 진출한 우리기업의 현지 사업 피해 우려를 일부 해소할 것으로 보인다.

대한상의는 21일 국내 기업들의 글로벌 기업활동 애로해소를 위해 4000여명 규모의 베트남 특별입국을 22일부터 추진한다고 밝혔다. 이번 특별입국은 코로나19 확산 이후 단일국가 최대 규모다.

특별입국 대상자는 1646개 기업의 필수 인력 3016명과 기업인 및 주재원 가족 937명 등 총 3953명이다. 이들은 베트남 도착 후 2주간의 격리기간을 감안해 22일부터 15일 간격을 두고 순차적으로 특별입국 할 예정이다.

이번 특별 입국자들은 베트남 현지 도착 이후 꽝닌성 할롱시와 빈푹성 빈옌시에 있는 격리호텔에서 격리를 마친 후 각자 사업장과 거주지로 이동하여 근무를 개시하게 될 예정이다.

이번 출장단에는 플랜트 건설과 생산라인 증설, 운영에 관련된 필수인력들 외 그동안 특별입국 대상에서 제외된 기업인과 주재원 가족이 포함됐다.

하노이에서 통신장비 설치 업체를 운영 중인 권성욱 KTSY 대표는 “올 1월 19일 업무상 한국에 잠시 들렀는데 코로나로 인해 하늘길이 막혀 베트남으로 돌아가지 못했다”며 “이번 특별입국에 참가해 그간 차질을 빚었던 기업경영을 정상화하고 반년 넘게 생이별했던 베트남에 있는 아내와 두 딸과 만날 수 있게 되어 기쁘다”고 말했다.

앞서 베트남 정부는 2월 29일부터 한국인의 15일 무비자 방문허가를 임시 중단한데 이어 지난 3월 22일부터는 모든 외국인의 베트남 입국을 일시 중단했다. 이어 4월 1일부터는 모든 국제선 항공기의 베트남 착륙을 금지하면서 사실상 국가 봉쇄 조치를 시작했다.

이에 대한상의는 산업부·외교부·복지부·중기부 등 관계부처와 ‘팀코리아’로 긴밀한 협력을 통해 입국 협의 및 비자 발급, 항공편 및 격리 호텔 섭외 등 출장의 전 과정을 직접 주도했다.

상의는 출장단의 베트남 도착 이후에도 2주간의 격리기간 동안 비대면 프로그램 제공 등 안전관리와 교육지원을 지속할 방침이다.

우태희 대한상의 상근부회장은 “이번 특별입국으로 베트남에 진출한 우리기업이 현지 사업 기회를 놓칠 수 있다는 우려를 해소시킴과 동시에 한국과 베트남 경제협력 관계에도 큰 도움이 될 것으로 보인다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr