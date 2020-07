"사람만 다치지 않게…" 불 붙은 화물차의 의미있는 질주

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 중국에서 한 운전자가 자신의 대형 화물차에 불이 나자 인명 피해를 막기 위해 차를 타고 인적이 드문 곳까지 4~5km 질주해 화제다.

20일 신화통신에 따르면 지난 14일 오후 6시(현지 시각)께 중국 랴오닝성 선양의 한 차량 수리점에서 용접작업 중 불꽃이 튀어 대형 화물차에 옮겨붙었다.

수박을 나르려던 대형 화물차의 바닥에는 짚이 깔려 있어 빠르게 불이 번졌다.

차량 수리점은 번화가에 있어 인근에 사람과 차량이 많았으며 멀지 않은 곳에 주유소도 있었다.

대형 화물차 주인은 불이 커져 인명·재산 피해가 발생하는 것을 막기 위해 차를 몰고 인적이 드문 곳으로 가야겠다고 결심했다고 신화통신은 전했다.

화물차 주인은 차를 몰고 4∼5km가량 달려 외곽지역에 도착한 후에야 차를 세우고 차에서 내려 몸을 피한 뒤 소방차의 출동을 기다렸다.

그는 신화통신에 "아내가 사람만 다치지 않았으면 됐다고 하는데 나도 그리 생각한다. 내 차에 난 불로 사회에 피해가 없다는 점에 마음이 놓였다. 내가 다쳐도 다른 사람을 위험하게 해서는 안 된다고 생각했다"고 전했다.

