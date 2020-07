[아시아경제 최대열 기자] 젬백스 젬백스 082270 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,500 등락률 -5.91% 거래량 1,392,573 전일가 25,400 2020.07.20 15:30 장마감 close 는 알츠하이머병 치료제로 개발중인 후보물질의 국내 제2상 임상시험결과에 대해 "일차 유효성 변수와 관련해 유의미한 호전을 보였다"면서 "추가 연구로 중등증ㆍ중증 알츠하이머병 환자에 있어 질환의 진행을 조절하며 증상을 완화시킬 수 있는 가능성이 크다"고 20일 공시에서 밝혔다. 국내 3상을 진행하는 한편 해외임상, 적응증확대도 진행키로 했다고 덧붙였다.

