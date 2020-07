무안소방서, 청소년 119 안전뉴스 UCC 영상 공모

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 관내 초·중·고등학교 학생들을 대상으로 ‘제14회 청소년 119 안전뉴스 경진대회’ 작품을 공모한다고 20일 밝혔다.

청소년 119 안전뉴스 경진대회는 청소년들이 전기·가스, 놀이기구, 물놀이 등 안전과 관련된 소재를 바탕으로 직접 문제점을 파악하고 눈높이에 맞는 사고 예방 및 대처방법을 동영상(UCC)으로 제작해 발표하는 대회지만 올해는 코로나 19 감염방지를 위해 UCC 제작 영상만 심사하게 된다.

관내 초·중·고등학생이면 누구나 참가할 수 있고, 2∼5인으로 팀을 구성해 7분 이내의 자유 형식의 영상을 제작해 오는 10월 5일까지 접수하면 된다.

접수된 작품은 소방서 자체 심사, 도예선 심사를 거쳐 우수 팀이 선정되며, 이중 최우수 영상은 오는 11월 18일 대전광역시청에서 열리는 제14회 청소년 119 안전뉴스 경진대회에 출품된다.

참가 접수나 기타 문의 사항은 무안소방서 예방 안전과로 문의하면 된다.

