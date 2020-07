중기부 조직개편…창업지원 조직 기능, 사업→정책 중심

부서 이관 3건·업무 조정 18건·명칭변경 1건 등

[아시아경제 문혜원 기자]중소벤처기업부는 정책기능을 강화하고 부서의 업무 연계성을 고려한 자체 조직개편을 21일부터 시행한다고 밝혔다.

이번 조직개편은 부서 이관 3건, 업무 조정 18건, 명칭변경이 1건이다.

먼저 현재 창업진흥정책관실의 부서별 업무분장이 사업 중심으로 돼 있어 변화된 정책환경을 즉시 반영하기 어려운 점을 고려해 효율적인 창업 업무추진을 위해 정책 분야별 대응체계로 정비했다.

정책 분야별 대응체계는 ▲창업정책총괄과 (전 부처 창업정책 총괄 및 스타트업 이슈 선점·대응) ▲기술창업과 (대학·연구기관 등 우수 기술과 스타트업 연계 촉진) ▲창업촉진과 (창업교육 등 기업가 정신 확산, 창업 보육 및 제도 운영) ▲창업생태계조성과 (글로벌 대기업 등과 스타트업 협업 확대 및 지역창업 활성화)로 나눴다.

업무의 연계성을 고려하고 정책 총괄·조정기능 강화를 위해 소관 부서와 기능도 조정했다.

중소기업정책관실 정책총괄과는 정책 총괄 업무의 효율적인 업무추진을 위해 정책기능이 다소 낮은 정책연구용역, 명문장수기업, 남북경제협력의 업무를 연계성이 높은 정책평가과, 일자리정책과, 국제협력과로 각각 이관했다.

경영 위기 기업을 조기에 발굴해 신속한 지원체계를 마련하고 재창업 기업의 민간투자 확대 등을 위한 종합적인 정책발굴과 재도약 정책기능의 강화를 위해 재기지원과를 글로벌성장정책관실에서 중소기업정책관실로 이관하면서 부서 명칭을 재도약정책과로 변경했다.

또 산·학·연 협력 정책의 총괄·조정 부서를 창업진흥정책관실에서 기술혁신정책관실로 이관하고, 미래산업전략팀은 벤처기업의 신기술 기반의 신사업 정책 및 벤처기업 육성정책과의 연계를 위해 창업벤처혁신실장 직속에서 벤처혁신정책관실 소속으로 이관했다.

박영선 중기부 장관은 “4차 산업혁명 시대의 경제환경은 빠르게 변하고 있으며, 코로나19 이후 변화의 속도는 가속화됨에 따라 중기부도 외부 환경변화 속도에 맞춰 신속하고 선제적인 조직 운영으로 업무성과를 창출해 낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

