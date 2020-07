남원여성새일센터, 경력단절여성 직업교육훈련 마무리

2개 과정, 조기 취업 11명 제외 29명 수료

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원여성새로일하기센터가 경력단절 여성들을 대상으로 실시한 직업교육훈련을 무사히 마쳤다.

20일 남원여성새로일하기센터에 따르면 경력단절 여성 40명이 2개 과정의 직업교육훈련을 마치고 지난 17일과 20일 수료식을 가졌다.

이날 수료식에서는 실전형 멀티사무원 양성과정과 아동보육 전문가과정의 수강생들 중 조기 취업한 11명을 제외한 29명 전원이 수료했다.

실전형 멀티사무원 양성과정은 지난 5월부터 총 200시간의 교육으로 전산회계자격증 취득뿐만 아니라 취업대비와 직무소양 교육 및 실무능력 향상 훈련을 바탕으로 건설업, 식품제조업 2곳에서 현장실습을 실시했다.

아동보육 전문가과정은 보육교사를 비롯한 아동보육관련 자격증 소지자들이 총 40시간의 현장실습을 포함 총 160시간의 교육을 진행했고 9개 기관에서 현장실습을 마쳤으며 미술심리 상담사 3급 자격증을 취득했다.

이번 교육과정은 전산회계 등 전문자격증을 취득할 수 있어 교육생들의 만족도가 높았으며 경력단절 여성들의 전문성 강화를 통한 지역 내 사무직종으로의 취업연계를 기대하고 있다.

남원새로일하기센터에서는 하반기에도 SW코딩 교육 지도사과정 훈련생 20명을 선발해 내달부터 오는 11월까지 1일 4시간씩 교육을 진행할 계획이다.

이밖에도 취업 희망 여성들을 위한 원스톱 취업 지원은 물론 여성친화 기업문화 조성을 위해 기업체와의 지속적인 협력체제로 여성 고용 유지율을 높이고 여성 일자리를 지원하는 전문기관으로서 역할을 톡톡히 해내고 있다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr