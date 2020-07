[아시아경제 김봉주 인턴기자] 차량이 아파트 주차장 난간을 뚫고 5m 아래로 떨어지는 사고가 났다.

20일 오전 10시께 부산 사하구 장림동 한 아파트 주차장에서 A씨(50대)가 운전하던 SUV가 주차장 난간에 부딪힌 뒤 5m 아래 도로로 추락했다.

A씨와 동승자인 50대 B씨는 병원으로 이송됐다.

이들은 모두 허리통증을 호소하고 있는 것으로 알려졌다.

A씨 등은 급발진을 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

