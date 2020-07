전남사회복지공동모금회 ‘나눔문화확산지원사업’ 추진

전남 22개 시·군 협력 ‘복지사업비’ 13억 원 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)가 전남 22개 시·군 협력해 ‘나눔문화확산지원사업’을 추진한다.

전남사회복지공동모금회는 전남지역 사회복지시설·기관·단체 및 취약계층에 13억 원의 복지사업비를 지원한다고 20일 밝혔다.

지역사회 내 어려운 이웃들과 및 사회복지시설·기관·단체를 지원해 코로나19로 위축된 복지현장의 현안문제 해결에 도움을 주고 어려움에 처한 소외계층들을 돕기 위해 진행하는 사업이다.

저소득층에 대한 생계비 등 긴급구호 및 밑반찬 지원사업, 집수리 지원, 복지시설 프로그램 운영과 시설개보수 등 복지전반에 걸쳐 지원하게 된다.

노동일 전남사회복지공동모금회 회장은 “이번 지원사업을 통해 코로나19로 갈수록 어려움에 처해지는 사회적 약자들과 전남 22개 시·군 복지현장에 도움이 되길 바란다”며 “전남사회복지공동모금회는 전남도, 22개 시·군 지자체와 함께 위기상황 극복을 위해 마음을 모으고 상호 협력을 증진시켜 지역복지 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

