KBS수신료 인상 힘실은 한상혁…박원순 보도편향 논란엔 "방송사 권한"

[아시아경제 조슬기나 기자] 한상혁 방송통신위원회 위원장 후보자가 20일 "공영 방송의 재원 구조가 심각한 지경에 이르렀다"며 수신료 인상에 힘을 실었다. 고(故) 박원순 전 시장과 고 백선엽 예비역 대장(장군)을 다룬 방송사들의 태도에 대한 입장에는 "방송사 책임권한 안에서 할 일"이라고 선을 그었다.

한 후보자는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 "KBS 수신료 인상을 적절한 규모로 할 때가 됐다"는 우상호 더불어민주당 의원의 질의에 "그렇다"고 동의를 표했다.

우 의원은 이날 지상파 적자 규모가 한 해 700억원씩 달한다는 점을 지적하며 "공영방송이 무너지면 프로그램 생산기지로서의 존재가치, 공적 프로그램 품질 등 시청자 피해로 간다"고 꼬집었다. 이에 대해 한 후보자는 "현재 몇 가지 규제완화안을 가지고는 어려움을 해소하기 어려운 상황"이라며 "근본적으로 공영 방송의 재원 구조를 다시 생각해야 하는 상황이 왔다"고 답변했다.

그는 "기존 매체 간 균형발전 정책의 주안점을 뉴미디어 활성화가 아닌 지상파로 바꿔야 하는 것 아니냐"는 질의에도 "(수신료 인상 문제를) 최우선 과제로 고려하겠다"며 "지상파는 양질의 한류 콘텐츠 생산기지였고 지금도 그런 역량이 있기 때문에 그 부분에 대한 지원이 집중돼야 한다"고 강조했다.

한 후보자는 야당에서 잇따라 제기된 박 전 시장과 백 장군 관련 보도 편향성에는 선을 그었다. 그는 "방송 편성 문제는 방송사가 전적으로 자기 책임 권한 안에서 하는 것"이라며 "평가는 시청자, 국민들이 할 것"이라고 말했다. 또한 내용 관련 규제는 "방송통신심의위원회에서 (할 일)"이라고 덧붙였다.

이날 박대출 미래통합당 의원은 KBS, MBC, YTN 등이 박 전 시장의 영결식은 보도하고 백 장군의 영결식 보도는 제대로 하지 않았다고 지적하며 "국민의 알 권리를 침해하고 정파적으로 편드는 것"이라고 주장했다. 같은 당의 정희용의원 역시 박 전시장과 백 장군에 대한 보도가 균형감을 잃었다고 지적했다.

