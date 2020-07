프랑스, 오늘부터 공공장소서 마스크 안쓰면 벌금 부과…"최대 18만원"

[아시아경제 정현진 기자] 프랑스 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산을 막기 위해 20일(현지시간)부터 실내에 있는 공공장소에서 마스크를 착용하지 않으면 벌금 135유로(약 18만6000원)를 부과하기로 했다고 19일 AFP통신 등이 보도했다.

이번 조치는 지난 16일 장 카스텍스 프랑스 총리가 공공장소에서 마스크 착용을 의무화할 것이라고 발표한 뒤 시행되는 것이다. 프랑스 정부는 이전까지 대중교통 이용시 마스크를 착용하지 않는 이들을 대상으로만 같은 금액의 벌금을 매겼다.

하지만 최근 코로나19 재확산 우려가 커지면서 슈퍼마켓, 은행, 상점 등에서는 마스크 착용을 의무화하기로 한 것이다. 사무실의 경우에는 회사가 자체적으로 판단해 결정키로 했다.

벌금은 최대 135유로까지 부과할 수 있다. 이는 파리 대중교통 월 이용권(약 75유로)의 두배에 해당하는 금액이다. 프랑스 정부는 봉쇄조치를 일부 해제한 지난 5월 11일 이후 대중교통과 루브르 박물관, 디즈니랜드, 에펠탑 등 일부 시설에서 마스크 착용을 의무화하면서 벌금을 매겼다.

프랑스 보건당국은 지난 주말 감염재생산지수를 의미하는 'R값'이 1.2로 증가했다고 밝혔다. R값은 확진자 1명이 추가로 감염시키는 다른 환자의 수를 나타내는 지표다.

프랑스는 유럽에서 코로나19에 가장 크게 타격받은 국가 중 하나다. 국제통계 사이트 월드오미터에 따르면 프랑스의 누적 확진자 수는 17만4674명이고 누적 사망자 수는 3만152명이다.

