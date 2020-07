▲김종옥씨 별세, 강원태(자영업)·강진옥·강진명·강진영(하이원빌리지 원장)·강진형씨 모친상, 한용덕(前 금융감독원 부국장)·이재만(한화투자증권 기획관리실 상무)씨 장모상= 20일, 서울대병원 장례식장 3호실, 발인 22일. 02-2072-2020

