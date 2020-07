[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹 계열사 한컴위드는 과학기술정보통신부가 주관한 '2020년도 마이데이터 실증 서비스 지원 사업'에 선정됐다고 20일 밝혔다.

한컴위드는 네어버비즈니스플랫폼,고려대 산학협력단,비씨카드 등과 컨소시엄을 이뤄 직장인들의 개인 건강진료,카드 사용내역,사업자 세무데이터 등을 통합 관리할 수 있는 마이데이터 플랫폼 '엠박스(M-Box)'를 연내 출시할 계획이다.

개인 정보를 제공하면 포인트 등 보상을 받고 맛집추천·장바구니·건강관리 서비스 등이 가능하다.

한컴위드 관계자는 "데이터 융합을 통해 신규 고객층을 확보하고 새로운 비즈니스의 기회를 발굴하는 등 마이데이터의 활용성은 더욱 확대될 것"이라며 "시장을 빠르게 선점해 나갈 수 있도록 다양한 기관 및 기업들과 협력체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr