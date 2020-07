[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부소방서(서장 최정식)는 이달 말가지 대형병원 ‘소방안전컨설팅’을 추진한다고 20일 밝혔다.

최근 고흥에서 발생한 병원화재로 다수의 인명피해가 발생함에 따라 선제적 화재예방을 위해 관내 입원실을 갖춘 관내 종합병원과 대형병원 8개 병원을 대상으로 한다.

이번 안전컨설팅을 통해 ▲병원 내 소방시설 유지 및 관리 상태 확인 ▲병원급 의료기관 소급시설 등 법령 개정사항 안내 ▲소방시설 사용방법 교육 ▲병원별 실정에 맞는 피난유도 대책방안 등을 논의할 예정이다.

최정식 동부소방서장은 “입원실을 갖춘 대형병원의 경우 화재발생 시 인명피해 발생 우려가 크다”며 “지속적인 안전컨설팅 추진으로 관계자들의 안전의식 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

