보성군, 코로나19 차단 ‘공공시설’ 운영 중단 연장

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 전남 보성군은 최근 광주·전남에서 코로나19가 확산함에 따라 공공 다중이용시설 운영 중단 기간을 오는 29일까지로 연장한다고 20일 밝혔다.

휴관 시설은 복지시설 453개소, 문화시설 9개소, 체육시설 16개소, 관광시설 3개소, 산림 휴양시설 2개소, 해수욕장 4개소 등 총 487개소다.

운영이 중단되는 문화시설은 △문화예술회관, △군립백민미술관, △태백산맥문학관, △판소리성지, △보성농어촌공공도서관, △방진관, △충절사, △홍암나철기념관, △벌교금용조합이다.

체육시설은 △보성국민체육센터, △보성체육공원(다향체육관, 테니스장), △벌교스포츠센터, △벌교축구장, △복내축구장, △회천야구장, △전천후 게이트볼장 등이다.

△봇재, △한국차박물관, △율포해수녹차센터도 지난 6일부터 문을 닫았고, 제암산 자연휴양림, 전남환경성질환예방관리센터도 휴관한다. 율포솔밭해수욕장, 명교·군학·장군재 백사장은 방문객의 입장이 차단된다.

보성군은 코로나19 추이에 따라 운영 재개를 결정할 방침이다.

한편, 보성군은 지난 19일 코로나19 첫 번째 확진자가 발생함에 따라 추가 전파를 막기 위해 전 직원 비상 근무체제에 돌입했으며 공직기강확립 특별지시를 내리는 등 코로나19 차단에 고강도로 대응하고 있다.

호남취재본부 박용철 기자 hjkl9101@asiae.co.kr