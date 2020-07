서대문구, 여성 폭력 방지 위한 '여성 안전 아카데미' 개최

21일, 30일 여성학자 권김현영 교수, 범죄심리학자 이수정 교수 강의 나서

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 여성에 대한 폭력 방지를 위한 공감대 형성과 지역사회 안전 증진을 위한 장을 마련한다.

구는 이달 21일과 30일 오후 4시부터 6시까지 구청 3층 대회의실에서 ‘서대문구 여성친화도시 조성협의체’가 주관하는 ‘여성안전 아카데미’를 연다.

첫날에는 여성학자인 권김현영 교수가 ‘폭력의 시대를 넘는 페미니즘의 응답’, 둘째 날에는 범죄심리학자인 이수정 교수가 ‘지역사회의 안전, 우리 모두의 노력으로’란 제목으로 각각 강의한다.

코로나19 생활방역수칙 준수를 위해 현장에서는 강좌별로 사전 신청한 구민 30명씩만 수강할 수 있다. 카카오TV를 통한 생중계도 이뤄지는데 미리 요청하면 교육 30분 전에 링크 주소를 받아 강의를 들을 수 있다.

구는 여름 휴가철을 맞아 디지털 성범죄 예방을 위한 인식개선 캠페인도 온·오프라인으로 추진할 예정이다.

