현대건설, '힐스테이트 송도 스테이에디션' 7월 분양

현대건설은 이달 말 생활숙박시설 '힐스테이트 송도 스테이에디션'의 모델하우스를 오픈할 예정이라고 20일 밝혔다. 힐스테이트 송도 스테이에디션은 현대건설이 시공을 맡고 한국자산신탁이 시행(고려자산개발 위탁)한다.

이 단지는 인천 연수구 송도동 29-12(C8-1BL)에 지하 4층~지상 44층, 2개동, 608실 규모로 조성된다. 송도신도시 내에서 희소가치가 높은 중소형 면적 77~191㎡(전용면적) 생활숙박시설로 공급된다.

단지가 들어서는 송도는 2003년 2000여명에서 최근 16만명 수준으로 인구가 급증한 곳이다. 향후 개발계획도 많아 주거선호도 높은 지역이다. 6, 8공구 인근에는 힐스테이트 단지 약 1만가구가 들어설 예정이다.

힐스테이트 송도 스테이에디션은 총 다섯가지 콘셉트의 커뮤니티 공간을 갖춘 올인클루시브(All-Inclusive) 하우스로 선보일 예정이라고 분양 관계자는 설명했다. 지하 1층과 3층의 '컨시어지 하우스'에는 로비와 리셉션 데스크가 마련된다. 3층에는 각종 커뮤니티 공간들이 들어선다. 힐링공간인 '배스하우스'에는 고급 사우나시설과 실내 수영장이 만들어진다.

레저를 통한 사교 커뮤니티 공간인 '클럽하우스'에는 인도어 시설인 골프 연습장, 골프스크린룸, 피트니스존, 테라피가든 등이 계획돼 있다. 3층에는 카페테리아, 비즈니스 라운지 등으로 활용 가능한 '커먼하우스'가 조성된다. 4층에는 조경공간인 '그린하우스'가 들어온다. 분양 관계자는 "유럽식 정원을 만날 수 있는 에디션가든, 송도의 화려한 시티뷰를 감상하며 파티를 즐길 수 있는 이벤트가든 등이 조성될 예정"이라고 말했다.

단지와 가까운 곳에 자리한 코스트코, 홈플러스, 롯데마트, 현대프리미엄아울렛 등 대형몰을 비롯해 이랜드몰(예정), 신세계몰(예정), 롯데몰(예정) 등이 들어설 예정이다. 연송초, 신정초, 연송고, 채드윅송도국제학교, 인천글로벌캠퍼스 등이 인근에 있다.

단지는 지하철 1호선 국제업무지구역 역세권 입지이며 제2경인고속도로, 수도권 제2순환고속도로(예정) 등 진입이 수월하다. 여의도공원 넓이의 2배에 달하는 센트럴파크를 비롯해 달빛축제공원 등 대형 공원도 조성돼 있다.

모델하우스는 인천 연수구 송도동 177-1에 위치한다. 사전홍보관은 인천 연수구 센트럴로 160, 송도 센트럴파크 푸르지오상가 A동에 자리하며 방문 예약제로 운영 중이다.

