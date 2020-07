◇전보

▲성과인사실장 김미혜 ▲기획조정부장 심재철 ▲경영지원부장 류지혜 ▲금융사업부장 김기정 ▲금융심사부장 윤석민 ▲채권관리부장 이인호 ▲국민행복기금 운영사무국장 김금석 ▲자활기획부장 최재학 ▲군산 서민금융통합지원센터장 이행복 ▲양천 서민금융통합지원센터장 김대환 ▲컨설팅취업부장 안수진

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr