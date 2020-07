전북 마한교육문화회관, 여름방학 수강생 ‘모집’

드론축구, 어린이 정원사 등 초·중 대상 총 22개 과정

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 마한교육문화회관이 여름방학을 맞이해 관내 초·중학생을 대상으로 2020년 여름방학 학생교육 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

문화회관에 따르면 오는 8월 3일부터 14일까지 2주간 운영되는 이번 프로그램에서는 과학·예술·체육 등 22개 과정으로, 학생들의 창의력 신장을 위한 다양한 프로그램들로 기획됐다.

4차 산업혁명을 대표하는 ‘3D프린터’를 이용한 자기만의 작품 만들어 보기, 드론을 이용한 다이내믹한 ‘드론축구’, 예술활동으로 ‘목공예’, ‘팝아트’,‘기타 교실’, ‘우쿨렐레’, 인문학 감성을 충족시켜 줄 ‘여름독서교실’과 체력증진을 위한 수영 프로그램 등이 있다.

또한 신규 프로그램으로 식물에 대한 지식을 쌓고 직접 화분에 심어 볼 수 있는 ‘어린이 정원사’도 운영한다.

수강신청은 20일 오후 3시부터 가능하며 회관 홈페이지(누리집)에서 접수한다.

회관 관계자는“마한교육문화회관 여름방학 학생 교육 프로그램을 통해 학생들의 창의력을 향상시키고 다양한 지적 호기심이 충족되길 바란다.”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr