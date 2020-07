동양생명, 서비스품질지수 고객접점 생보사 3년 연속 1위

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 2,900 전일대비 15 등락률 +0.52% 거래량 30,157 전일가 2,885 2020.07.20 10:24 장중(20분지연) close 은 한국능률협회컨설팅이 주관한 '2020 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 고객접점 부문 조사에서 3년 연속 생명보험산업 분야 서비스 품질 1위 기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

총 30개 산업 106개 기업을 대상으로 진행된 이번 조사에서 동양생명은 생명보험기업 중 가장 높은 96점을 받으며 1위 기업으로 선정됐다. 업무지식, 설명능력, 시설환경 등에서 만점을 받았으며 경청태도, 친절성, 복장 등 다양한 항목에서 높은 점수를 획득했다.

동양생명은 매년 고객센터 직원 대상 고객 서비스 강화와 직무 전문성 향상을 위한 CS 스킬업 교육을 진행하고 있다. 올해는 온라인으로 CS?직무 교육 콘텐츠를 제작해 배포했다.

또 고객센터 내방 고객에게 미청구 보험금 찾아주기, 모바일 앱 이용 안내 등을 알리고 있다. 고객 만족도 설문 평가를 토대로 고객접점 서비스를 개선하는 등 고객 의견을 적극 반영하고 있다.

동양생명 관계자는 "3년 연속 고객접점 부문 생명보험 1등 기업으로 선정되어 매우 기쁘다"며 "끊임없는 혁신과 수호천사 정신을 바탕으로 최상의 보험 서비스를 제공하고 고객 성원에 보답하는 신뢰받는 보험사로 한 단계 더 도약할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr