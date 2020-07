내년부턴 프랜차이즈 평균영업기간·매출부진시의 가맹본부 지원내역 공개해야

공정위, '가맹사업거래 정보공개서 표준양식에 관한 고시' 일부 개정안 공포

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 내년부턴 '가맹사업거래 정보공개서'에 가맹점 평균 영업기간과 매출부진 점포에 대한 가맹본부의 경영상의 지원 내용을 기재해야 한다.

20일 공정거래위원회는 이 같은 내용을 담은 '가맹사업거래 정보공개서 표준양식에 관한 고시' 일부 개정안을 확정해 공포했다고 밝혔다.

이번 개정은 올 4월28일 공포된 '가맹사업거래 공정화에 관한 법률 시행령' 개정의 후속조치다. 표준양식고시에 ▲가맹점 평균 영업기간 및 매출부진 가맹점에 대한 가맹본부의 지원내역을 추가 ▲추상적이고 불명확하여 분쟁발생 소지가 있었던 즉시해지사유를 정비 등을 반영했다.

우선 가맹점 창업희망자가 가맹점 운영의 지속성과 가맹본부의 건전성, 해당 브랜드의 시장 평가 등을 알 수 있도록 가맹점 평균 영업기간을 정보공개서에 기재하도록 했다. 또 창업 초기나 상권 변화 등으로 매출이 부진할 경우 가맹본부의 지원사항을 확인하고 비교해볼 수 있도록 가맹점주의 안정적 점포 운영을 위한 가맹본부의 경영상 지원 내용을 공개하도록 했다. 이는 내년 1월1일부터 시행된다.

즉시해지 사유도 정비했다. 추상적이고 불명확해 분쟁발생 소지가 되는 '허위사실 유포'와 '영업비밀·중요정보 유출'을 즉시해지 사유에서 삭제하고 '가맹점주가 가맹점 운영과 관련되는 법령을 위반해 법원 판결을 받는 경우'를 추가했다. 또 '공중의 건강이나 안전상 급박한 위해발생' 사유에 명확성 및 긴급성 요건을 추가하고, 다른 즉시해지 사유와 중복되는 측면이 있는 '행정처분을 부과 받은 후 시정기한 내에 시정하지 않은 경우'는 삭제했다. 이는 공포 즉시 시행된다.

공정위 관계자는 "이번 고시 개정으로 가맹희망자는 창업 결정 전에 평균 가맹점 운영기간과 매출부진 시 가맹본부의 지원사항 등을 확인할 수 있게 됐다"며 "합리적인 창업 결정 및 안정적인 가맹사업유지에 도움을 줄 것으로 기대된다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr