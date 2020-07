[신규 임원 선임]

▶퇴직연금본부장 상무 권오선

▶경영지원본부장 상무 김경천

[신규 부서장 선임]

▶퇴직연금시너지부장 신선준

▶IFRS부장 김성수

