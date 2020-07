K2, 여름 등산족을 위한 ‘크러쉬 슬링백’ 출시

포켓으로 수납력과 실용성 갖춰

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 K2가 여름철 산행이나 액티비티 활동 시 활용하기 좋은 ‘크러쉬 슬링백’을 출시했다고 20일 밝혔다.

K2 크러쉬 슬링백은 작은 사이즈에 몸에 밀착되는 디자인이 특징으로 필요한 것만 넣어 가벼운 차림으로 등산을 즐기고자 하는 등산족들에게 적합하다. 로빅다이아 원단을 사용해 가벼우면서도 내구성이 탁월하며 착용 시 어깨의 부담을 최소화할 수 있도록 어깨끈 부분에 폼패드가 적용됐다.

용도에 맞게 물품을 넣을 수 있는 다양한 크기의 포켓이 구성돼 높은 수납력과 실용성을 자랑한다. 특히, 여름 산행 시 필수인 수분 보충을 쉽게 할 수 있도록 물병 포켓을 측면에 배치하고, 어깨끈에는 휴대폰 보관이 용이하도록 전용 포켓을 마련해 활용도를 높였다.

이 밖에도 흔들림을 방지할 수 있도록 탈착형 고정웨빙이 구성됐으며, 재귀반사 코팅 원단을 적용해 여름철 야간 산행이나 라이딩 시 안전성을 높였다. 블랙, 스톤 등 2가지 색상으로 가격은 7만9000원이다.

K2 용품기획팀 이제길 부장은 “가볍고 휴대하기 좋은 슬링백은 더운 여름철 꼭 필요한 것만 담을 수 있어 추천하는 등산 아이템”이라며 “수납력과 실용성을 갖춘 K2 크러쉬 슬링백으로 가볍고 편안하게 여름 산행을 즐기시길 바란다”고 전했다.

