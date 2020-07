[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 아나패스 아나패스 123860 | 코스닥 증권정보 현재가 22,000 전일대비 350 등락률 +1.62% 거래량 63,628 전일가 21,650 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =90억 규모 타인에 대한 담보제공 결정

◆ 투비소프트 투비소프트 079970 | 코스닥 증권정보 현재가 1,640 전일대비 5 등락률 +0.31% 거래량 125,051 전일가 1,635 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =조강희·이경찬 각자대표 체제 변경

◆ 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 33,300 전일대비 800 등락률 -2.35% 거래량 192,665 전일가 34,100 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =멕헬스케어에 12억 규모 금전대여 결정

◆디오스텍=금감원, 300억 규모 BW 채무증권 신고서 정정 요구

◆ 에이프런티어 에이프런티어 036180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,205 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2020.07.17 00:00 장중(20분지연) close =30억 규모 유상증자 결정

◆ 정다운 정다운 208140 | 코스닥 증권정보 현재가 3,170 전일대비 390 등락률 +14.03% 거래량 13,369,897 전일가 2,780 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =“이재명 경기도지사와 사업 관련성 없다”

◆ 크루셜텍 크루셜텍 114120 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 30 등락률 +1.68% 거래량 93,086 전일가 1,790 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =20일 유상증자 권리락 발생

◆ 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2020.07.17 00:00 장중(20분지연) close =신주발행금지 가처분 소송 피소

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr