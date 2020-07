G20 "코로나19, 재정 적극적 역할해야…포스트 코로나 대응 협력"

[아시아경제 장세희 기자]주요 20개국(G20) 재무장관들은 방역·경제 위기에 적극 대응하고, 재정이 적극적인 역할을 지속해야 함에 대해 합의했다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 시대 대응을 위해서도 함께 협력하기로 했다.

18일 화상으로 열린 '제3차 G20 재무장관·중앙은행총재 회의'에서 G20은 이런 내용의 공동합의문을 도출했다.

불평등 개선 등 포용성 제고를 위한 노력을 지속하기로 했다. 세계경제의 가장 큰 하방위험중 하나이자 향후 경제 회복의 장애요인이 될 수 있는 글로벌 밸류체인(GVC) 와해를 막기 위한 공조도 합의했다.

한국에서는 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 회의에 참가했다. 홍 부총리가 회의 1·2 세션 발언을 통해 강조한 내용이 공동합의문에 반영됐다.

홍 부총리는 "촘촘하고 적절한 방역조치의 시행"이라며 "경제활력을 제고해 나가는 데도 전력을 다해야 한다"고 말했다. 또 "코로나가 비대면화·디지털화, 친환경 경제로의 전환을 촉진시킬 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "변화에 각국이 혁신적으로 대응할 필요가 있으며, 한국은 한국판 뉴딜 추진 등 포스트 코로나 시대 준비를 위해 발 빠르게 움직이고 있다"고 밝혔다.

홍 부총리는 디지털세 도입과 관련해서는 "연말까지 합의에 기반한 과세방안을 도출하는 것이 중요하다"며 "이를 위해 OECD IF(Inclusive Framework)에서 심도 있게 논의를 진행해달라"고 말했다.

한편 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 올해 세계 경제가 코로나 장기화 등으로 당초 예상보다 악화될 것으로 전망했다. 팬데믹 전개 양상의 불확실성, 다자주의 후퇴 등을 주요 위험요인으로 꼽았다. 이에 대응하기 위해 무역 제한 조치 완화, 금융안전망 확충 등 G20의 정책공조가 중요하다고 강조했다.

