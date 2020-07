'고도정수처리 시설' 부평정수장서도 유충 추정물체 발견

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 수돗물 유충 사태와 관련, 그동안 근원지로 확인된 공촌정수장 외에 부평정수장에서도 깔따구 유충으로 추정되는 물체가 발견됨에 따라 보다 정밀한 원인조사가 요구되고 있다.

인천시와 환경부는 부평구와 계양구 등지에 수돗물을 공급하는 부평정수장과 부평권역 배수지 3곳에서 죽은 깔따구 유충으로 추정되는 물체를 발견했다고 19일 밝혔다.

그동안 유충이 발견된 곳은 서구 공촌정수장과 이곳으로부터 수돗물을 공급받는 배수지·가정집에 국한되면서 공촌정수장 수계를 중심으로 모니터링을 강화해 왔다.

부평정수장은 앞선 두 차례의 조사에서 유충이 확인되지 않았던 곳이다. 그러나 부평 권역 배수지에서 유충 추정물체가 확인된 이후 추가로 정밀조사를 진행해 죽은 유충으로 추정되는 물체를 발견했다.

전문가들은 폐쇄형 오존 처리를 하는 고도정수처리 시설을 갖춘 부평정수장에서도 유충 추정 물체가 발견되자 정밀한 원인조사와 대책 마련이 필요하다는 목소리를 내고 있다.

고도정수처리공정은 기존 표준정수처리공정으로 제거할 수 없는 미량유기물질 등을 제거하기 위해 오존, 입상활성탄 공정을 추가한 정수처리 시스템이다.

앞서 유충이 발견된 공촌정수장의 경우 오존 처리시설 구축 등 완전한 밀폐 없이 지난해 9월 조기 가동돼 날벌레가 정수장 활성탄 여과지에 알을 낳아 유충이 발생했을 가능성이 제기된 바 있다.

인천시가 지난 9일부터 전날 오후 6시까지 수돗물 유충 관련 민원 신고가 들어온 가정집 등을 대상으로 현장조사를 벌여 유충이 발견된 144건은 모두 공천정수장 수계에 들어가는 서구·강화군·영종도 지역이었다.

인천시는 일단 부평정수장의 고도정수처리공정도 공촌정수장과 마찬가지로 표준 공정으로 전환했다. 나머지 공장은 정수처리공정을 강화(오존 0.5 → 0.7ppm, 세척주기 단축 10일 → 2일)하고 있다.

또 이물질 배출을 위해 관로와 소화전을 통한 물 빼기 작업을 진행 중이며, 오는 22일까지 배수지 4곳에 대해 청소를 완료할 계획이다.

인천시와 환경부는 현인환 단국대 명예교수를 단장으로 하는 '수돗물 유충 관련 전문가 합동정밀조사단'을 구성해 유충 발생의 원인과 재발방지대책을 마련할 예정이다.

인천시 관계자는 "공촌·부평 이외에 남동정수장과 수산정수장과 해당 권역 배수지 9곳에 대해서도 모니터링을 하고 있으나 현재까지 유충이 발견되지 않았다"며 "환경부 등 관련기관과 함께 조속한 시일 내 수돗물이 정상적으로 공급될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

